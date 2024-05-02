Собака откусила часть лица школьнице на Кубани

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В городе Темрюке Краснодарского края собака напала на 15-летнюю девочку, сообщает KP.RU. Разъяренное животное откусило школьнице часть лица. Пострадавшую госпитализировали в краевую больницу Краснодара. Девочка уже третий день находится под наблюдением врачей. Ситуация очень сложная, ей предстоит еще ряд операций.

Подростка доставили в ККБ № 1. Она уже третий день находится под наблюдением врачей. Ситуация очень сложная, — раскрыл подробности источник в экстренных службах.

27 апреля в селе Сотниково в Бурятии две бродячие собаки напали на 13-летнюю девочку. Услышав лай и крики, подростку на помощь бросился сторож, работающий на местном предприятии. Он разогнал псов.

Кроме того, в городе Тайшете Иркутской области было возбуждено уголовное дело о халатности после нападения бродячей собаки на семилетнего ребенка. Отмечается, что пострадавшего мальчика родители увезли в больницу, медики оказали ему необходимую помощь. Инцидент произошел 1 мая.

До этого в деревне Разбегаево Ленинградской области агрессивная собака напала на восьмилетнего мальчика. Как рассказала мать пострадавшего, дети играли на берегу реки за территорией частного дома, животное находилось в вольере на соседнем участке. По ее словам, мальчик сильно напуган, травмы зафиксировали, родители обратились в правоохранительные органы.