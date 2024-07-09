Собака не позволила вывезти 1,8 млн рублей из Новосибирска

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Новосибирском аэропорту Толмачево служебная собака не дала вывезти иностранцу 1,8 млн рублей в Узбекистан, пишет «МК в Новосибирске». Уточняется, что собаку зовут Баяра.

По данным издания, собака помогла таможенникам найти незадекларированные деньги у пассажира, который летел в Узбекистан. Им оказался 24-летний гражданин Киргизии, который вез в багаже наличные деньги.

По российскому законодательству, если сумма наличных денег превышает $10 тысяч, нужно ее письменно задекларировать. Мужчина этого не сделал, и в результате было возбуждено уголовное дело, а деньги изъяты. Что будет дальше с этими деньгами, решит суд.

Ранее турецкий парламент принял поправки к закону о гражданской авиации, которые предусматривают ужесточение процедур досмотра пассажиров в аэропортах страны. Согласно новым правилам, сотрудники службы безопасности получат право досматривать личные вещи и электронные устройства пассажиров как при входе в терминал, так и при доступе к зоне посадки. Запрещенные предметы будут изыматься.

До этого гражданка Вьетнама пыталась провезти в Россию радиоактивные метки для игральных карт. 40-летняя женщина прилетела из Дубая, на нее отреагировали детекторы в зеленом коридоре аэропорта Домодедово.