Жительница Подмосковья перепугалась при виде собаки с дроном в зубах SHOT: в подмосковном Рошале собака нашла беспилотник с камерой

Фото: shutterstock.com

В подмосковном городе Рошаль собака учуяла запах упавшего беспилотника и принесла устройство в зубах хозяйке, сообщает Telegram-канал SHOT. На место обнаружения дрона были вызваны экстренные службы, взрывчатки в нем обнаружено не было. При этом беспилотник записывал все происходящее на камеру. Полиция ищет хозяина БПЛА.

По данным SHOT, дрон был обнаружен накануне в СНТ «Юбилейное-1» в городе Рошаль возле пожарного пруда. Вначале пес долго играл с беспилотником, а затем принес его в зубах хозяйке. Та испугалась, что устройство взорвется, и созвала всех соседей, а затем набрала в полицию. Прибывшие на место сотрудники обнаружили коптер размером 12х8 с камерой, которая транслировала происходящее в режиме реального времени. По факту произошедшего проводится проверка.

Накануне Telegram-канал Mash сообщил, что сотрудники Росгвардии посадили в Курской области около деревни Гирьи БПЛА. По информации канала, беспилотник нес кумулятивный заряд КЗ-6, который используют для атак на военное и промышленное оборудование. В Минобороны России не комментировали эту информацию.