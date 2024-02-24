Собака нашла в снегу 8,5 кг наркотиков Дачник из Ленобласти нашел 8,5 кг наркотиков во время прогулки с собакой

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Житель Всеволожского района Ленобласти во время прогулки с собакой обнаружил почти девять килограммов наркотиков, которые учуяло животное, передает местное издание 47news. Сообщается, что запрещенные вещества находились в мешках, спрятанных на территории СНТ «Дизель».

Издание уточняет, что 23 февраля в полицию обратился 27-летний молодой человек. По его словам, он гулял с собакой в садоводстве и в какой-то момент она начала активно рыть снег у забора. Через какое-то время из земли показался большой черный пакет, внутри которого находилось 8,5 кг наркотиков синтетического происхождения. Также известно, что по факту инцидента возбуждено два уголовных дела о покушении на сбыт запрещенных веществ и сбыт наркотиков в особо крупном размере.

Как ранее сообщалось, в сортировочном центре Ozon в Петербурге обнаружили коробку с наркотиками. Сотрудники силовых ведомств пришли на склад в Колпинском районе с проверкой, по результатам которой изъяли две коробки с десятками пакетиков, наполненных веществом бежевого цвета. По предварительным данным, там был амфетамин.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.