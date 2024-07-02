Собака напала на маленького ребенка на детской площадке Собака напала на шестилетнего мальчика в Новосибирске

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Шестилетний мальчик подвергся нападению собаки на детской площадке в Новосибирске, сообщил Telegram-канал Mash Siberia. Отмечается, что хозяином хаски оказался полицейский, следствие и прокуратура начали проверку инцидента.

По словам тети пострадавшего, мальчик катался на самокате, когда на него из кустов набросилось животное. Собака искусала ребенку руку, также он запутался в поводке, упал, в результате остались царапины.

Родственники отметили, что мальчику до сих пор делают болезненные уколы, при этом хозяин собаки заявил, что ребенок напугал его питомца и теперь он должен оплатить реабилитацию животного от боязни детей. По данным канала, родители пострадавшего обращались в подразделение по делам несовершеннолетних, но там заявили, что будет отказ в возбуждении дела, после чего они пошли в полицию и к уполномоченному по правам ребенка.

Как стало известно журналистам, сообщение о нападении собаки на шестилетнего мальчика проверяют следователи и сотрудники прокуратуры. Правоохранители устанавливают, соблюдал ли владелец правила содержания животного и мог ли предотвратить нападение.

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