Собака на самовыгуле напала на школьницу в Новосибирске

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В Новосибирске собака, находившаяся на самовыгуле, напала на 14-летнюю школьницу. Инцидент произошел недалеко от учебного заведения на Барьерной улице. Очевидица написала в социальных сетях, что животное разодрала девочке правую руку, сообщает KP.RU. Пострадавшую спасли местные жители, которые отогнали собаку.

Душераздирающие крики ребенка мы услышали через закрытые пластиковые окна и с включенным телевизором. Соседи еле отбили от американской акиты девочку. У нее, помимо пережитого ужаса, кусками вырвана вся правая рука, — пишет очевидица.

В чате района также отмечали, что собаку видели одну на прогулке в течение последних 10 дней. Родители ребенка обратились в полицию. В региональном ГУ МВД отметили, что сообщение из медицинского учреждения о получении школьницей травм из-за укусов собаки поступило 20 сентября. По факту произошедшего проводится проверка, правоохранители устанавливают все детали произошедшего.

В Магадане ранее ввели режим ЧС из-за участившихся нападений собак на людей. Режим чрезвычайной ситуации начал действовать с 18:00 по местному времени (10:00 мск) 19 сентября. Глава города Юрий Гришан пообещал, что будут приняты все меры по обеспечению безопасности.