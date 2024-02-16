Собака едва не загрызла школьника на глазах прохожих в Иркутске В Иркутске домашняя собака напала на школьника на улице

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

В Иркутске собака напала на троих детей, которые шли из школы, и повалила одного из них, сообщает региональное следственное управление. Пострадавшему помогли прохожие, ему понадобилась помощь медиков.

Инцидент произошел в областном центре 13 февраля. Трое подростков шли по улице, когда на них набросилась собака, принадлежащая местному жителю. Происшествие запечатлели камеры наружного видеонаблюдения. На кадрах видно, как животное валит одного из детей на землю, напав сзади, а затем разрывает на подростке одежду. На ситуацию вовремя отреагировали прохожие, которые отогнали собаку.

По данным Russia Today, у пострадавшего прокушены щека и рука. При этом отмечается, что собака находилась не на привязи и периодически выбегала на улицу. После инцидента пса посадили на цепь.

В связи с происшествием организована проверка. Следователям предстоит выяснить обстоятельства инцидента, идет опрос очевидцев.

Ранее в Иркутской области стая бродячих собак набросилась на мальчика. На помощь ребенку вовремя подоспела случайная прохожая, которая отогнала животных. Собаки окружили мальчика во дворе дома в Усть-Куте и стали бросаться. В какой-то момент он упал и оказался полностью беззащитным.