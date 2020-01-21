https://static.news.ru/photo/b0292fb0-3c5a-11ea-ba0e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кот Моста/vk.com

За время возведения Крымского моста к строителям прибились 25 взрослых собак, и на свет появились уже 13 щенков. В соцсетях объявили о поиске для них новых хозяев.

Кто готов взять себе лучших четвероногих вахтовиков, пишите, — цитирует «МК-Крым» сообщение со страницы живого символа этого строительства — кота Мостика.

Как писал NEWS.ru, единственному в мире коту-мостостроителю уже подыскивают варианты «новой работы». Символа главной стройки страны подобрали в 2015 году. Охранники заметили бездомного котёнка и оставили на объекте. С тех пор у усатого сотрудника появились страницы в социальных сетях и даже свой отдел «Котмостнадзор». В него вошли не менее известный пёс Цыган, чайка Валера, баклан Варфоломей, дельфин Максим, ящерица Оксана и лиса Лизавета.