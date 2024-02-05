Снявшие видео с порошком и иконой студентки из Краснодара признали вину

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Студентки из Краснодара подтвердили следствию подлинность видео с неизвестным порошком и иконой Николая Чудотворца, сообщили РИА Новости в краевой прокуратуре. Там отметили, что девушки раскаялись в содеянном.

В ходе беседы в присутствии родителей они подтвердили свое деяние, указанное в видеозаписи, выложенной в Сеть. Вину признают, в содеянном раскаиваются, доставлены в СК Западного округа, для принятия решения, — заявили собеседники агентства.

Также правоохранители взяли порошкообразное вещество для проведения химического анализа. Именно его девушки, студентки Краснодарского кооперативного института, распределили по иконе для употребления. На профилактическом учете, по данным следствия, учащиеся не состоят.

Ранее стало известно, что полиция Краснодара разыскивает студенток, которые опубликовали в приватном канале видео с употреблением наркотиков с иконы Николая Чудотворца. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заверила, что напишет заявление в правоохранительные органы с просьбой провести проверку.

До этого в Санкт-Петербурге у контрабандистов изъяли более 640 кг кокаина в брикетах общей стоимостью свыше 2 млрд рублей. Таким образом сотрудники ФСБ пресекли крупный канал поставки наркотиков из Латинской Америки в Россию.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.