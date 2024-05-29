Снятую с кота блоху подковали в Новосибирске Миниатюрист Анискин: подкованная блоха была подарком музею писателя Лескова

Фото: Jens Büttner/dpa/Global Look Press

Мастер-миниатюрист Владимир Анискин из Новосибирска подковал блоху, которую снял с соседского кота, пишет «КП-Новосибирск». Как Анискин отметил в беседе с изданием, это была уже вторая блоха, над которой он работал.

В прошлом году ко мне обратился Дом-музей Н.С. Лескова из Орла. Они хотели видеть в экспозиции подкованную блоху и спросили, не мог бы я ее сделать. Я согласился из большой любви к творчеству писателя, взял деньги только за оформление работы. Но в целом это был мой подарок музею, — поделился творец.

Мастер отметил, что это была вторая работа над блохой, но в этот раз он исправил свои предыдущие ошибки. На первой работе не было видно серых стальных гвоздиков, поэтому в этой работе автор использовал более контрастный материал: белую краску и гвоздики с позолоченными шляпками.

Миниатюрист взял блоху с соседского кота, о чем говорит надпись на экспонате: «Блошка Муся. Спонсор — кот Кузя».

В свое время я насобирал несколько блох с соседского кота Кузи и каждой дал имя. Муся сочетается с Кузей. Зрителям понравилось, ведь звучит так весело, — заключил Анискин

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