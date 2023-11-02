«Снятие порчи» обошлось петербургской пенсионерке в 1,3 млн рублей «Фонтанка»: мошенница украла у петербургской пенсионерки 1,3 млн рублей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мошенница в городе Пушкин под Санкт-Петербургом украла деньги и ювелирные украшения на общую сумму 1,3 млн рублей у пенсионерки, убедив жертву в необходимости снять с нее «порчу», пишет «Фонтанка». По данным издания, злоумышленницу оперативно нашли и задержали после того, как 75-летняя пострадавшая обратилась в полицию.

Встреча мошенницы и жертвы произошла на улице 1 ноября. Новая знакомая убедила пенсионерку вместе пойти к ней домой и положить все имеющиеся ценности в мешок под подушку. После ухода гостьи исчезли миллион наличными и украшения на 300 тысяч рублей.

Полицейские с помощью камер видеонаблюдения вычислили обманщицу и установили, что эта 76-летняя жительница поселка в Гатчинском районе Ленобласти имеет проблемы с законом с 1970-х годов, преимущественно по статье о мошенничестве.

В сентябре пенсионерка в городе Минусинске в Красноярском крае отдала мошеннице более 136 тысяч рублей, убежденная в том, что на деньги наложили порчу. Сначала девушка сделала вид, что интересуется покупкой жилья, но затем «перевоплотилась» в целительницу и ввела жертву в заблуждение, использовав яйцо с мертвым цыпленком внутри. После 27-летнюю злоумышленницу задержали, однако к тому моменту она уже успела потратить все деньги. В ее отношении возбуждено уголовное дело.