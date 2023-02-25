Сноубордист скончался после схода лавины в Приэльбрусье

Фото: Денис Абрамов/РИА Новости

Сноубордист скончался после схода лавины на горе Чегет в Приэльбрусье, передает Telegram-канал «112». По данным канала, семь туристов выехали за пределы разрушенной трассы, где на них сошла лавина. Один из туристов, 43-летний житель Воронежа, скончался на месте. Тело погибшего обнаружили спасатели. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. МЧС продолжает спасательную операцию.

Ранее в Сети появилось видео со снежной лавиной, которая снесла мост через ручей недалеко от санно-бобслейной трассы на курорте Роза Хутор. На кадрах видно, как огромная куча снега несет металлическую конструкцию вниз с горы. На тот момент на трассе никто не занимался. Пресс-служба МЧС России заявила, что «ничего страшного не происходит». После этого на горнолыжном курорте Красная Поляна в Сочи закрыли все трассы из-за угрозы схода лавин.