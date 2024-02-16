«Снимай трусы»: россиянин напал на пошутившего над его сыном пятиклассника В Петербурге мужчина набросился на пятиклассника, который снял трусы с его сына

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Приморском районе Санкт-Петербурга отец пятиклассника набросился на школьника из-за шалости на уроке физкультуры, сообщает 78.ru. Известно, что дети придумали игру, которая заключалась в том, чтобы снять штаны с соперника. Один из школьников случайно снял с другого штаны вместе с нижним бельем.

По данным портала, обидевшийся школьник позвонил отцу и рассказал о произошедшем. Родитель приехал в школу, ворвался в класс и в грубой форме начал выяснять отношения с обидчиком сына. На видео видно, как отец мальчика бросается к школьнику и кричит, чтобы тот снял трусы.

После этого в школу приехали медики, ребенка доставили в больницу. Выяснилось, что у него сотрясение мозга. Полицейские отсмотрели материал и установили, что мужчина не избивал ребенка, а только кричал на него.

Ранее Telegram-канал «Осторожно, Москва» сообщил, что в московском Чертаново полицейские сломали руку местной жительнице во время задержания. Канал отметил, что женщина шла через парк, а стражи порядка решили, что перед ними закладчик. Как уточняет канал, пострадавшая написала заявление.

До этого полицейские сломали руку 57-летней пенсионерке на вокзале в Нижнем Новгороде. Потерпевшая по имени Прасковья сообщила, что она с мужем хотела забрать сумку из камеры хранения. Но им перегородили дорогу сотрудники полиции, которые заподозрили, что женщина была в нетрезвом состоянии. Прасковья начала спорить с полицейскими, во время конфликта она дотронулась до сотрудника. В ходе задержания стражи порядка сломали ей руку.