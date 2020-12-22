Снежный циклон «Грета» надвигается на Москву

https://static.news.ru/photo/7e2a94f0-4487-11eb-aa0d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В пятницу, 25 декабря, на Москву обрушится циклон «Грета». Выпадет четверть месячной нормы осадков, а сугробы к выходным вырастут до 10–15 сантиметров.

В четверг, с приближением атмосферного фронта с запада, небо нахмурится и начнётся снег. Днём около минус 5. Снежный покров подрастет с 6 до 8 сантиметров. Существенное ухудшение метеоусловий произойдёт в пятницу, когда через Москву пройдёт маршрут непредсказуемой «Греты» — североатлантического циклона, — заявил ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец журналистам РИА Новости.

По его словам, в городе закружат метели, ухудшится видимость, на дороге возникнут заносы и перемёты, что может привести к сбоям в работе автомобильного и авиационного транспорта. При этом температура воздуха не будет низкой, всего минус 1–3 градуса. Сугробы в выходные в Подмосковье могут достигать 15–20 сантиметров.

В субботу, 26 декабря, температура воздуха ночью будет около нуля, днём ожидаются скоротечные заряды снега и температура будет от минус 2 до минус 4 градусов. В воскресенье ожидается похолодание до минус 8–10 градусов, а днём — до минус 5–7.

Тишковец отметил, что такая погода в выходные создаст идеальные условия для прогулок на свежем воздухе и занятий зимними видами спорта.

Как писал NEWS.ru, на европейскую часть России надвигается азиатский и атлантический циклоны. Последний ухудшил погоду на Кавказе и в Краснодарском крае, где идут снегопады. Снег также ожидается на Ставрополье. Интенсивность осадков может превысить 20 мм. Они выпадут на севере европейской части страны.

Азиатский циклон будет хозяйничать в средней полосе России до четверга, а затем туда придут осадки, которые будут самыми сильными с начала зимы. К пятнице циклон захватит территорию от северных регионов Урала до Балтийского моря. На западе европейской части России может выпасть за сутки порядка половины месячной нормы снега.