Снежные блохи активизировались в Подмосковье Министр экологии Подмосковья Фирсов: в регионе активизировались снежные блохи

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Подмосковье активизировались снежные блохи, сообщает «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу Минэкологии региона. Министр экологии и природопользования Москвой области Тихон Фирсов пояснил, что эти членистоногие могут образовывать большие скопления на снегу, когда температура воздуха повышается, но еще не доходит до 12 градусов тепла.

Глетчерная блоха — членистоногое из класса ногохвосток (коллембол). Весной, когда температура на улице повышается, но не доходит до отметки 12 градусов, эти крошечные создания образуют большие скопления на снегу, — пояснил Фирсов.

Сами насекомые не достигают и 2 мм в длину. Заметить их можно, когда они собираются вместе. По словам Фирсова, их число в одном месте может достигать до нескольких тысяч. Опасности для человека, животных и растений снежные блохи не несут. Они питаются растительными остатками и активны в период оттепели при температуре от 5 до 11 градусов тепла.

Эпидемиолог Евгений Артеменко ранее предупредил, что в апреле начнется сезон клещей, он продлится по сентябрь. Специалист уточнил, что активная фаза в жизни членистоногих начинается, когда появляются первые проталины. Чаще всего люди активно обращаются в медучреждения из-за укусов членистоногих во время майских праздников и в середине сентября.