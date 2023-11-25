«Снежная лавина»: Стешин усомнился, что ВСУ готовы к мясорубке в Авдеевке Военкор Стешин: ВСУ не будут устраивать мясорубку в Авдеевке

Фото: МО Украины

Военкор Дмитрий Стешин высказал мнение в своем Telegram-канале, что ВСУ не будут сражаться за Авдеевку так же, как за Артемовск. Он отметил, что такого мнения придерживаютя многие военнослужащие, с которыми он обсудил ситуацию в зоне СВО.

Укры не будут устраивать в Авдеевке город «Бахмут-2» (Артемовск. — NEWS.ru), не потянут мясорубки и отойдут на промежуточные позиции, но толком там закрепиться им не дадут (как не дают им закрепиться сейчас под Урожайным и Новодонецком, например), и тогда посыпется участок фронта. Что будет дальше — знает только Господь Бог, может получиться снежная лавина. Скорей бы, — написал Стешин.

Ранее военкор Евгений Поддубный заявил, что на начальном этапе ВСУ могут действовать в Авдеевке по «кровавой модели» Артемовска. По его мнению, впоследствии эта мясорубка обернется для Украины массовой трагедией.

Военкор Александр Сладков в свою очередь заявил, что взятие Авдеевки российскими войсками позволит отодвинуть боевые действия от Донецка, Ясиноватой и Горловки. Журналист подчеркнул, что эти города регулярно подвергаются обстрелам ВСУ из Авдеевки.

24 ноября военкор Андрей Руденко сообщил, что российская армия проводит массированную артподготовку в районе Авдеевки. По его словам, авиация активно наносит удары по украинским позициям. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.