Снежная лавина накрыла горнолыжный курорт в Сочи В Сочи после схода лавины на горнолыжном курорте спасли шестерых туристов

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Снежная лавина сошла в Сочи на склоне горнолыжного комплекса «Лаура», сообщила пресс-служба курорта «Газпром Поляна». Спасателям удалось найти всех шестерых туристов, которые в момент схода снега находились на трассе, обошлось без пострадавших.

Жизни и здоровью райдеров ничего не угрожает, катание на трассах было оперативно восстановлено. Несмотря на огромное количество осадков, службы курорта работают в штатном режиме и делают все, чтобы отдых гостей был максимально безопасным! — сообщили представители «Газпром Поляны».

В соцсетях распространилось видео с места. На кадрах люди с лопатами разгребают снег.

Обильные осадки также нарушили работу канатной дороги на курорте «Красная Поляна», передает «Интерфакс». Представитель курорта рассказал, что снег не прекращается второй день, в результате на одной из приводных станций из-за проскальзывания на конвейере столкнулись несколько гондол. По его словам, никто не пострадал. Работу канатной дороги приостановили на 10 минут, технической неисправности не выявили, сейчас она вновь функционирует в штатном режиме.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил о гибели петербургского бизнесмена Андрея Годунова в результате схода лавины в Мурманской области. По данным канала, тело основателя одного из крупнейших реселлеров техники Apple iPort нашли около ущелья Рамзай на горе Петрелиус в Хибинах, там же обнаружили труп предпринимателя Игоря Слонского, с которым они передвигались на снегоходе.