Снегопад в Москве побил многолетний рекорд

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После снегопада в Москве был побит рекорд суточного выпадения осадков, установленный в 1973 году, сообщили в Гидрометцентре.

12 февраля 1973 года в столице выпало 7 мм, тогда как в этот раз к 18:00 в городе выпало 9 мм осадков, передаёт «Интерфакс».

По данным метеобюро мегаполиса, с ночи 12 декабря в Москве выпало 25% от месячной нормы в 36 мм осадков.

В Гидрометцентре прогнозируют, что пик снегопада в столице придётся на период с 24:00 12 февраля до 15:00 13 февраля. Полностью выпадение осадков прекратится только 14 февраля поздно вечером.

Ранее Гидрометцентр РФ опубликовал штормовое предупреждение об аномальных холодах в Центральном федеральном округе. После нескольких дней снегопадов в центр европейской части России придут морозы.

Ночью температура будет опускаться до минус 24–30 градусов. В дневное время ожидается температура на уровне 11–17 градусов мороза. Метеорологическое учреждение отмечает, что территориальные органы Росгидромета опубликуют подробные прогнозы по регионам ЦФО, писал NEWS.ru.