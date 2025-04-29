Снегопад и ветер оставили без света десятки тысяч россиян Почти 45 тысяч жителей Свердловской области остались без света из-за снега

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Почти 45 тысяч человек остались без света из-за сильного снегопада и ветра в Свердловской области, сообщили в МЧС региона. Электроснабжение нарушено в девяти населенных пунктах и двух муниципальных образованиях.

В 04:30 <…> поступила информация о нарушении электроснабжения в двух муниципальных образованиях, девяти населенных пунктах. В результате аварии без электроснабжения остались 1145 многоквартирных и 4486 частных жилых домов, с населением 44922 человека, в том числе 7397 детей, — говорится в сообщении.

На место аварии выдвинулись аварийно-восстановительные бригады. Выяснилось, что электричество отключено после падения дерева на опору ЛЭП. По состоянию на 10:00 электроснабжение восстановлено.

Ранее Центр геоинформационных систем (ГИС-центр) Прикамья сообщил, что в Пермском крае в минувшие сутки прошел самый сильный снегопад в XXI веке. Высота снежного покрова составляет 33 сантиметра. С начала снегопада в Перми выпало 32 мм осадков, что составляет 88% месячной нормы. Это больше, чем во время похожего снегопада в конце апреля 2010 года. Высота снежного покрова в Перми за 24 часа достигла 33 см, в Кунгуре — 30 см, в Лысьве — 37 см, в Ножовке и Осе — по 29 см, в Губахе — 28 см.