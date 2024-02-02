Снегоход разнес больницу на Таймыре Россиянин на снегоходе влетел в окно больницы на Таймыре

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На Таймыре снегоход влетел в окно больницы, повредив стены и двери внутри, а также пробив трубы отопления, сообщает Telegram-канал Baza. Водитель транспортного средства погиб.

Инцидент произошел в ночь на 2 февраля. По информации канала, пробив окно, снегоход пролетел несколько метров по коридору больницы, после чего врезался в стену. Управлял снегоходом 22-летний мужчина.

Ранее сообщалось, что автомобиль протаранил пост охраны, расположенный перед российским посольством в Сеуле, столице Республики Кореи. В результате ДТП пострадал сотрудник полиции. Он был госпитализирован с серьезными травмами шеи и плеч. По данным местных СМИ, водитель автомобиля в момент аварии был трезв.

До этого Telegram-канал Mash Siberia сообщил, что в Кузбассе автомобиль, зарегистрированный на бывшего полковника полиции, протаранил магазин. По данным канала, за рулем иномарки сидел сын экс-полицейского, в машине также находилась жена бывшего сотрудника правоохранительных органов. После ДТП водитель набросился с кулаками на очевидца, поскольку тот сделал ему несколько замечаний. По информации канала, после нападения у пострадавшего зафиксировали сотрясение мозга и открытый перелом руки, он госпитализирован.