Снег и ледяной дождь парализовали движение поездов в российском регионе В Ростовской области 10 поездов с пассажирами встали из-за снега и дождя

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Ростовской области 10 пассажирских поездов дальнего следования задерживаются из-за неблагоприятных погодных условий, передает Министерство транспорта по региону. Сейчас в области объявлено штормовое предупреждение, наблюдается мокрый снег и ледяной дождь, уточнили в ведомстве.

Десять поездов дальнего следования задерживаются в Ростовской области. Дальние поезда следуют с задержкой от часа до 6 часов, — говорится в сообщении.

Задержка некоторых рейсов составила четыре и более часов — пассажиров этих поездов обеспечили дополнительным питанием. Ранее МЧС по Ростовской области предупредило, что неблагоприятные погодные условия продлятся вплоть до вечера 12 февраля, а в ликвидации последствий осадков задействованы дополнительные силы. Гражданам рекомендуется быть более бдительными, поскольку из-за налипания снега на провода, деревья и крыши возрастает риск ЧП. Помимо этого, на дорогах ожидается сильный гололед.

Ранее стало известно, что почти 195 тысяч жителей Ростовской области остались без света. Причиной тому стала плохая погода. В итоге проблемы с подачей электроэнергии наблюдаются в 282 населенных пунктах.