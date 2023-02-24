Снаряд ВСУ упал на детской площадке в Белгородской области Гладков: снаряд ВСУ упал на территорию детской площадки в Шебекино

Фото: t.me/vvgladkov

Снаряд ВСУ упал на территорию детской площадки в Шебекино Белгородской области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, боеприпас не сдетонировал, сейчас саперы работают над его разминированием. В результате обстрела никто не пострадал.

Обстрел Шебекино. Неразорвавшийся снаряд приземлился на территорию детской площадки! Слава богу, пострадавших нет, — написал Гладков.

23 февраля Гладков сообщил о смерти женщины после обстрела со стороны украинских войск. Под удар попал Волоконовский район, снаряд поразил частный дом.

До этого Гладков рассказал, что Вооруженные силы Украины обстреляли село Новая Таволжанка в Шебекинском городском округе. Он отметил, что в результате атаки на граничащую с Украиной территорию пострадали три частных домовладения, а также была повреждена линия электропередачи, из-за чего некоторые жители остались без электричества.