Снаряд ВСУ разрушил дом под Белгородом Гладков: село Муром в Белгородской области попало под обстрел ВСУ

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Последствия обстрела в Белгородской области

Украинские войска обстреляли село Муром Белгородской области, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков. По словам губернатора, один из снарядов разрушил частный дом, по счастливой случайности никто не пострадал.

Под обстрел ВСУ попало село Муром. Есть разрушения: один из снарядов попал в частный жилой дом, в результате чего он полностью разрушен. Слава богу, пострадавших нет, в момент обстрела дома никого не было, — написал Гладков.

Вопрос с временным размещением в безопасное место семьи из разрушенного дома решает глава муниципалитета Владимир Жданов, сообщил губернатор. Гладков добавил, что различные повреждения также получили еще три частных домовладения. Подомовой обход в селе продолжается.

Ранее Гладков сообщил, что украинские войска с помощью дрона обстреляли хутор Лозовая Рудка в Борисовском районе Белгородской области. В результате атаки со стороны ВСУ в одном из частных домов были повреждены крыша и фасад, а также выбиты окна.

Утром под обстрел ВСУ также попал поселок Красное Шебекинского района. Сведений о пострадавших не поступало, в результате атаки загорелось сенохранилище.

Telegram-канал Baza сообщал, что в ночь на 17 апреля украинские БПЛА сбросили две бомбы на подстанцию в селе Ближняя Игуменка и еще одну — на подстанцию в селе Драгунское в Белгородском районе. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.