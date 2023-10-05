Снаряд ВСУ попал в жилой дом в Белгородской области Гладков сообщил об обстреле поселка Шебекинский

Фото: t.me/vvgladkov

Украинские военные обстреляли поселок Шебекинский Белгородской области, сообщил в Telegram губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, никто не пострадал. Один из снарядов попал прямо по жилому дому, также повреждения получили четыре других домовладения, автобус и линия электропередачи.

Под обстрел ВСУ попал поселок Шебекинский Шебекинского горокруга. Пострадавших нет. Один из снарядов попал в частный жилой дом, еще в четырех домовладениях выбиты окна, посечены фасады и кровли. Также повреждены линия электропередачи и автобус, который стоял рядом с домом. Оперативные и аварийные службы работают на месте, подомовой обход территории продолжается, — написал Гладков.

Ранее Минобороны России сообщило о неудачной попытке ВСУ нанести удар по Белгородской области. Украинская армия выпустила два снаряда реактивной системы залпового огня и один беспилотник самолетного типа над регионом. Силами ПВО все цели были уничтожены.

Вечером 3 октября Гладков сообщил о том, что над Грайворонским городским округом силы ПВО сбили три воздушные цели. По предварительной информации, никто в результате происшествия не пострадал. При падении обломки повредили 12 жилых домов. В зданиях выбило окна, посекло крыши и заборы.