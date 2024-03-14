Снаряд ВСУ попал в машину и убил водителя в Белгороде Мэрия Белгорода сообщила об одном погибшем и четырех пострадавших при атаке ВСУ

Фото: t.me/beladm31

Водитель в Белгороде скончался при попадании снаряда ВСУ в автомобиль, сообщила пресс-служба мэрии города. По предварительным данным, в результате атаки пострадали еще четыре человека.

В результате сегодняшней атаки ВСУ, по предварительным данным, погиб один человек, четверо пострадали. <...> Во время обстрела произошло прямое попадание в движущийся автомобиль. Водитель скончался на месте, — сообщила мэрия Белгорода.

В частном секторе под огонь попали пять домов: повреждены фасады, кровля, хозпостройки и заборы. Кроме того, зафиксированы разрушения в медицинском учреждении. Также повреждения получили 25 автомобилей, сообщила городская администрация.

Мэр Белгорода Валентин Демидов выехал на место ЧП. Оперативные службы оказывают людям помощь.

Момент прилета снаряда по автомобилю в Белгороде попал на видео с камеры регистратора. По данным Telegram-канала SHOT, на въезде в город погиб мирный житель, ехавший на личном авто.

По информации канала, по машине ударил кассетный боеприпас, выпущенный украинскими военными из реактивной системы залпового огня. СМИ также публиковали фото с автомобилем, загоревшимся после поражения снарядом.