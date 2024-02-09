Снаряд времен войны найден на стройке метро в Петербурге

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В Санкт-Петербурге рабочие обнаружили снаряд времен Великой Отечественной войны, сообщает «МК в Питере» со ссылкой на информацию пресс-службы АО «Метрострой Северной Столицы». Уточняется, что боеприпас был найден на строительной площадке будущей станции петербургской подземки.

Как сообщили в пресс-службе, инцидент произошел при строительстве станции метро «Путиловская». Обнаружившие снаряд рабочие сообщили о находке в экстренные службы. Опасную территорию оцепили.

Ранее снаряд времен Великой Отечественной войны был найден во время строительства станции метро «ЗИЛ» в Москве на улице Лисицкого в Южном административном округе столицы.

Также сообщалось об обнаружении крупного арсенала взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны у берегов Новороссийска в Краснодарском крае. Для подводных работ МЧС пришлось привлечь водолазов. В ходе операции спасатели обезвредили 122 боеприпаса, обнаруженные в море возле городского пляжа, в том числе немецкую авиационную бомбу SC-50, советские авиационные бомбы ФАБ-100 и ФАБ-50, а также артиллерийские снаряды калибра 100 и 150 мм и семь ручных гранат.