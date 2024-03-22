Стало известно о попадании снаряда в роддом в Белгороде Mash: снаряд попал в перинатальный центр в Белгороде

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Один из снарядов, выпущенных по жилым районам Белгорода этим утром, попал в местный перинатальный центр, сообщает Telegram-канал Mash. По его данным, там выбиты окна и поврежден фасад.

Поврежденный роддом расположен на Архиерейской улице. Есть ли в результате попадания снаряда пострадавшие, не уточняется.

Минобороны России сообщило, что дежурные средства противовоздушной обороны сбили восемь снарядов реактивной системы залпового огня Vampire над Белгородом. Попытка была пресечена утром 22 марта, в 07:30.

Ранее Mash сообщил, что всего при ударе ВСУ по Белгороду утром 22 марта пострадали три человека. Также известно, что одна женщина погибла.

Также сообщалось, что во время обстрела один из снарядов попал во двор жилого дома в Белгороде. На опубликованных в Сети кадрах можно увидеть сильное горение около подъезда многоэтажки. От охваченных огнем автомобилей поднимается черный столб дыма. При этом на бульваре Юности, по которому пришелся удар, у местных жителей повыбивало окна, на месте работают пожарные.

Кроме того, снаряд ударил по Харгоре, в этот момент там находился человек.