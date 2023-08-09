Снаряд обнаружен у военкомата Сергиева Посада после взрыва на складе

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Металлический снаряд обнаружен у здания военного комиссариата Сергиева Посада, рассказали NEWS.ru очевидцы. По их словам, после взрыва на складе пиротехники горожане начали находить как пустые снаряды, так и наполненные неизвестным содержимым.

Этот снаряд нашли на территории военкомата. По городу летают вот такие болванки, какие-то пустые, какие-то — нет. Болванок много, — рассказали местные жители.

Взрыв в подмосковном Сергиевом Посаде произошел днем 8 августа на пиротехническом складе площадью 1,6 тысячи квадратных метров. По словам губернатора региона Андрея Воробьева, после инцидента за медицинской помощью обратились 52 человека, некоторые из них получили легкую контузию. В настоящее время шестеро пострадавших находятся в реанимационном отделении районной больницы.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. На месте происшествия работают следователи и криминалисты, они устанавливают все обстоятельства случившегося. В ведомстве также опровергли версию об атаке дронов на пиротехнический склад как о причине взрыва. Предполагается, что он мог возникнуть из-за нарушения технического процесса.