Снайперы ВС РФ уничтожили украинскую разведгруппу в ДНР РИА Новости: снайперы ВС РФ уничтожили украинскую разведгруппу в ДНР

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Начальник пресс-центра российской группировки «Восток» Александр Гордеев заявил, что военнослужащие ВС РФ уничтожили разведгруппу противника, которая пыталась провести разведку боем на Южно-Донецком направлении, сообщает РИА Новости. По данным агентства, военными «Востока» были также сбиты беспилотники «Фурия» и «Валькирия».

На Южно-Донецком направлении пресечена попытка проведения противником разведки боем передовых позиций группировки «Восток». Снайперской парой подразделения специального назначения уничтожена разведгруппа националистов, — рассказал начальник пресс-центра.

Гордеев уточнил, что расчеты зенитных ракетных комплексов «Стрела-10» сбили дроны «Фурия» и «Валькирия».

Автоматические звукометрические комплексы помогли российским военнослужащим на Запорожском направлении. С их помощью были выявлены гаубица противника в районе Гуляйполя и минометный расчет в районе Новоданиловки. Удар по целям российской артиллерии был точен, пояснил Гордеев.

Ранее сообщалось, что якутская компания «Хоту Тент» разработала невидимый для тепловизора снайперский костюм. Российские военные смогут использовать его в зоне спецоперации. Компания отправила в зону СВО порядка пяти тысяч экземпляров своей продукции — укрывные материалы, пальто-спальники, пологи.