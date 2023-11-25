«Невозможный» выстрел снайпера ТОФ под Угледаром попал на видео Военкор Рожин показал видео работы снайперов морской пехоты ТОФ под Угледаром

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин опубликовал в Telegram-канале видео работы снайперов морской пехоты Тихоокеанского флота на Угледарском направлении в Донецкой Народной Республике. Он отметил, что стрелок совершил «невозможный» выстрел в гранату.

«Невозможный» выстрел в гранату на 1850, пикантности придает то, что он мастерски сделан из четака 408 от Лобаева, железо — не главное, главное — умение и навык стрелка, — прокомментировал он кадры.

Ранее попавший в плен грузинский снайпер Георгий Чубетидзе на допросе рассказал, что поток наемников во «второй иностранный легион» ВСУ заметно снизился. По его словам, по сравнению с прошлым годом и началом нынешнего пополняться новыми людьми легион стал гораздо реже. Он добавил, что служил во «втором интернациональном легионе обороны Украины» в звании младшего сержанта. В плен к российским военнослужащим он попал, когда вместе с сослуживцем направлялся на позицию для стрельбы, но ошибся дорогой.

Чубетидзе также утверждал, что командование ВСУ сформировало две роты в рамках «интернационального легиона» — «Чарли» и «Альфа». В первый зачисляются наемники, прибывающие из западных стран, во второй — выходцы из ближнего зарубежья. Пленный также сообщил, что впервые попал в ВСУ в 2016 году и до 2019-го служил во взводе снабжения. В 2022 году украинская полиция задержала его за драку на улице, после чего он провел десять месяцев в СИЗО, где и был завербован в «интернациональный легион».