Снайперские пары ВС России сорвали ротацию ВСУ под Часовым Яром Минобороны РФ сообщило об уничтожении группы пехоты ВСУ в районе Часова Яра

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/Global Look Press

Снайперские пары ВДВ из состава «Южной» группировки войск помешали ротации Вооруженных сил Украины в районе Часова Яра, сообщили в Минобороны РФ. Россияне уничтожили группу из пяти украинских военнослужащих, пояснила пресс-служба ведомства.

В министерстве добавили, что снайперские пары забайкальских десантников из группы «Юг» ежедневно уничтожают живую силу противника. Бойцы ВСУ пытаются малыми группами контратаковать позиции ВС России и провести ротацию личного состава на передовых позициях к востоку от Часова Яра в ДНР.

Заметив в прицел группу пехоты ВСУ, выдвигающуюся под прикрытием лесного массива в сторону передовых позиций для проведения ротации, российский снайпер открыл по ним прицельный огонь. Первым выстрелом, с дистанции более 1,5 тысяч метров противник был уничтожен. Другими выстрелами также были ликвидированы еще четверо боевиков киевского режима, — говорится в сообщении.

После уничтожения противника снайперская пара оперативно сменила огневую позицию и продолжила вести прицельный огонь.

ВС России нанесли удар по Часову Яру высокоточными авиационными бомбами, заявлял ранее военный корреспондент Александр Коц. Он также опубликовал видео точечной работы российских бойцов. На кадрах, сделанных с высоты птичьего полета, видно, как поражается цель. После из точки поражения в небо вздымаются черные клубы дыма.