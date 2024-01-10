Снайперская пара ВС РФ уничтожила цель на расстоянии более километра МО РФ: снайперы Южной группировки войск уничтожили цель на дистанции свыше 1 км

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Снайперская пара разведбатальона Южной группировки Вооруженных сил РФ уничтожила цель на дистанции более одного километра, сообщили в Министерстве обороны. Там отметили, что выполнению задачи не помешали никакие дополнительные помехи.

Получив задачу, снайперская пара скрытно выдвинулась в район выполнения боевой задачи. Прибыв на место, военнослужащие определили вероятные отходы после работы и подготовили позицию к работе. Дождавшись активных действий противника, снайпер точным выстрелом поразил цель на дистанции более 1000 м, несмотря на сложный рельеф, минные заграждения и обстрелы противника, — рассказали в в ведомстве.

Там добавили, что после выполнения задания бойцы выдвинулись к точке эвакуации.

Ранее было опубликовано видео боевой работы снайперов Воздушно-десантных войск России на Артемовском направлении. На кадрах видно, как «призраки» ВДВ точным выстрелом ликвидируют противника в лесополосе.

До этого также были показаны кадры уничтожения российскими операторами дронов британской самоходной артиллерийской установки (САУ) AS-90 ВСУ на Херсонском направлении. На них видно, как после попадания БПЛА в САУ на огневой позиции противника возник пожар, который спровоцировал детонацию боекомплекта.