Снайпер-тунгус в войну ликвидировал 360 фашистов

https://static.news.ru/photo/39b1e370-3a21-11eb-a3fb-fa163e074e61_660.jpg Семён Номоконов Фото: Wikimedia

Семён Номоконов, призванный в 1941 году, благодаря охотничьим навыкам стал снайпером. На его счету 360 фашистов и 15 японцев.

О том, что Семён Номоконов герой, даже его семья узнала случайно, из газет. После войны он вёл скромную жизнь плотника в колхозе, сообщает «КП-Иркутск».

Как пишет издание, Номоконов русский язык знал плохо и поэтому в снайперы попал не сразу. Его записали в хозвзвод, но и на кухне, и на складе проку от человека без знания языка было мало. Переквалифицировали в санитары, потом — в сапёры. Семён подобрал чью-то винтовку и стал выходить «на охоту» на немцев. Его талант заметили и отправили в снайперский отряд.

Номоконов воевал сначала с напарником, потом один, сам готовил снайперов. Попал в кадры фронтовой хроники. В газетах он заслужил прозвище Зверобой. На немцев охотился с применением ловушек. И не расставался с курительной трубкой, на которую и наносил насечки — по счёту убитых врагов.

Все трубки Номоконова сейчас в музее. К 120-летию со дня рождения солдата, которое отметили совсем недавно, в Забайкалье открыли экспозиции, записали фильм о нём. Но самой главной ценностью стала, конечно, киноплёнка 1942 года, снятая на передовой... Она тоже хранится в музее на родине Номоконова, в Забайкалье.

Как писал NEWS.ru, автор американского портала Warfare History Network Фил Циммер написал статью, в которой выразил восхищение женщинами-снайперами, которые принимали участие во Второй мировой войне.