«Смущает цветовая гамма»: мэр Омска раскритиковал проект скульптуры голубей Мэр Омска Шелест выступил против установки скульптуры в виде цветных голубей

Фото: Администрации города Омска

Дизайн-проекта благоустройства набережной Оми

Мэр Омска Шелест выступил против установки скульптуры цветных голубей на набережной у речного вокзала в центре. По словам главы города, его смущает радужная цветовая гамма бетонных птиц, которая была заявлена в проекте. Члены художественно-экспертного совета при мэре тоже выступили против скульптуры, разглядев в ней ассоциации с ЛГБТ, сообщает «Омск-информ».

Во-первых, меня смущает цветовая гамма птиц. Однозначно есть направление вектора в части ЛГБТ. <...> Вот эти голуби, если будут в такой цветовой гамме, я вам даю 100 %, что в ближайшее время их разрушат. Я не хочу быть мэром, который пропагандирует ЛГБТ, — объяснил свою позицию Шелест.

Мэр отметил, что композиция может стать местом притяжения для вандалов. Он уточнил, что в городе наносится вред памятникам, даже если те не вызывают негативных ассоциаций, и призвал автора проекта Юлию Ковалевскую подумать, что бы стало с ее цветными голубями. Проект был отправлен на доработку — Шелест предложил сделать преобладающим белый цвет.

В Краснодарском крае ранее полиция организовала проверку продуктового магазина из-за логотипа в цветах радуги. К правоохранителям обратился посетитель магазина, обвинив сотрудников в ЛГБТ-пропаганде из-за вывески.