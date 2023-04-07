«Смрад заполнил весь двор»: квартира в российском городе провоняла трупами Квартира в Волгограде провоняла трупами после смерти трех владельцев

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Квартира в доме на улице Ломакина в Красноармейском районе Волгограда пропахла трупами и распространила запах на весь двор после того, как в ней умерли три владельца подряд, сообщает V1.RU со ссылкой на соседей. Управляющая компания и власти города отказали жильцам в уборке помещения.

По данным издания, первая собственница квартиры — пенсионерка, жившая одна, — умерла своей смертью в 2019 года. Жилье в наследство получила 40-летняя дочь покойной. По словам соседей, женщина злоупотребляла алкоголем. Через полгода после ее заселения соседи вновь почувствовали трупный запах.

Умерла она как-то жутко — унитаз разбит, сама она посреди комнаты с разбитой головой… Но об уголовщине ничего не слышали. Вроде бы умерла сама, — рассказала жительница дома.

После смерти второй женщины в квартире провели уборку и косметический ремонт, а затем продали в 2020 году. Соседи рассказали, что новая собственница болела и регулярно принимала лекарства. Она умерла через год, ее тело пролежало месяц в квартире с закрытыми окнами.

[Женщина] была вся коричневая, с нее текло… Запах был такой, что, когда открыли окна, смрад заполнил весь двор. Кроме того, дома было много мусора. Тараканов развелось, — рассказали соседи.

Ранее в городе Чайковском Пермского края мужчина убил своего отца и год прожил с его трупом в одной квартире. Родственники поссорились во время распития алкоголя, в результате чего сын зарезал своего отца, а позже обмотал его тело пленкой и скотчем и спрятал в диван.