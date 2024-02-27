«Смотрите, чтоб башкой не бился»: лекция костоправа заинтересовала СКР В Забайкалье СКР проверит костоправа из-за лекции о лечении детей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Следователи СКР в Забайкалье проверят костоправа Евгений Кротенко из города Краснокаменска, чье видео с мастер-класса вызвало резонанс в социальных сетях, передает пресс-служба ведомства. В ролике мужчина рассказывал, как лечит спину у младенцев. На кукле он демонстрировал как трясет ребенка вверх ногами.

Когда его трясете, смотрите, чтобы он башкой у вас не бился. А то вы замечтаетесь. Всегда концентрация только здесь. Родители в этот момент [могут кричать]: «А! Вы что делаете?!» Даже не обращайте [внимания], что они там орут. Обычно мы их выгоняем, — пояснил Кротенко в видео.

Следователи намерены опросить мужчину, у которого, по данным СМИ, нет медицинского образования. При этом не уточняется, какую статью могут инкриминировать в случае, если подтвердится, что у Кротенко нет подтверждения его медицинских компетенций.

В опубликованных в СМИ данных указывается, что в течение пяти лет житель Краснокаменска оказывает медицинские услуги мануального терапевта, в том числе малолетним детям. При этом какого-либо медицинского образования у мужчины нет. Кроме того, мужчина проводит обучающие курсы, в которых пропагандирует нетрадиционные методы лечения малолетних пациентов, — говорится в сообщении СКР.

На курсы костоправа обратила внимание акушер-гинеколог Марина Мочалова в своем Telegram-канале. Она посетовала, что в законодательном собрании региона создают законы о запрете склонения к абортам, но при этом игнорируют засилье «лжеврачей». На ситуацию также обратил внимание Росздравнадзор. В ведомстве обратились в УМВД с просьбой проверить мануальщика, передает Chita.ru.

Кротенко является президентом Национальной Ассоциации Костоправов Сибири. Она была была зарегистрирована в марте 2023 года в Иркутске.

Ранее президент Национальной ассоциации народной медицины Владимир Егоров заявил, что за последние пять лет спрос на услуги целителей повысился на 30%. Он связал это с пандемией коронавируса и ее последствиями. Эксперт подчеркнул — речь идет о специалистах по народным методам лечения, которые практикуют на законных основаниях. Например, травники, костоправы. Различные оккультисты не имеют к ним отношения.