Смольный разрешил заполнять на 50% кинотеатры и концертные площадки

https://static.news.ru/photo/f199a00e-6253-11eb-89fd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Руководство Санкт-Петербурга с 30 января 2021 года разрешило заполнять залы при проведении культурных и зрелищных мероприятий до 50%. Также с этого дня власти меняют правила доступа зрителей на спортивные соревнования.

Теперь допускается присутствовать одновременно не более 50% от максимальной наполняемости помещений. При этом общее число граждан не должно превышать 15 тысяч человек. С 30 января также откроются океанариумы, если будут соблюдать стандарты безопасности, а также обеспечивать нахождение на 10 квадратных метрах площади заведения не более одного человека, говорится на официальном сайте администрации Санкт-Петербурга.

Зоопаркам и аквапаркам позволят вернуться к работе при выполнении ранее введённых требований. В торговых центрах могут работать музеи, выставки, театры, ледовые катки. Другие ограничения, ранее установленные постановлением по 31 января, продлеваются по 28 февраля.

ВОЗ объявила 11 марта 2020-го пандемией вспышку инфекции COVID-19, зародившейся в КНР в конце 2019-го. Первые заболевшие были зарегистрированы в Ухани (провинция Хубэй). Население города — около 12 млн человек. Несогласованная акция в поддержку оппозиционера Алексея Навального, прошедшая 23 января в Санкт-Петербурге, может привести к новому всплеску заболеваемости COVID-19. Такое мнение высказал губернатор города Александр Беглов.

NEWS.ru сообщал, что в российской столице увеличивается максимальное разрешённое количество зрителей в театрах, кинотеатрах и концертных залах, рассказал глава города Сергей Собянин. Теперь оно составляет 50% общей вместимости зала. Мэр также отметил, что в Москве будут отменены ограничения на работу детских развлекательных центров, лагерей дневного пребывания, детских комнат в ТРЦ, детских уголков и других подобных мест развлечения и присмотра за детьми.