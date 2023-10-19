Смоленскому госуниверситету дадут грант на проект межвузовского кампуса Путин поручил выделить СмолГУ грант на разработку проекта межвузовского кампуса

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Смоленский государственный университет (СмолГУ) получит грант на разработку проектной документации для межвузовского кампуса в 2024 году. Соответствующее поручение президент России Владимир Путин дал администрации Смоленской области, следует из перечня поручений, опубликованных на сайте Кремля.

Рекомендовать администрации Смоленской области обеспечить в 2024 году предоставление гранта в форме субсидии Федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования «Смоленский государственный университет» в целях разработки проектной документации для реализации проекта по созданию университетского кампуса в Смоленске, — говорится в тексте.

Правительство Смоленской области должно отчитаться о проведенной работе до 15 февраля 2024 года. Путин порекомендовал Сбербанку, Росатому и корпорации «Тактическое ракетное вооружение» подключиться к проекту и обеспечить вуз необходимым оборудованием.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос об использовании военного аэродрома Северный в Смоленске гражданской авиацией. Кабмин и Минобороны должны будут представить главе государства свой доклад по этой теме до 1 декабря.