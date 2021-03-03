Смоленского участкового могут уволить за появление на работе в шортах

https://static.news.ru/photo/132fc0ce-7c2e-11eb-8b03-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Смоленской области могут уволить участкового, отметившегося в отделении одетым в форменную куртку, шорты и шапку-ушанку. Дело происходило в отделении Вязьмы. Участкового в шортах запечатлели коллеги.

На вопрос о соответствии его внешнего вида служебным требованиям участковый отвечает неприличным жестом.

Да, выявлен факт ненадлежащего поведения участкового уполномоченного. Сейчас проводится проверка. По результатам служебной проверки будет уволен по отрицательным основаниям. Но ещё не уволен. На время проверки не отстранён, — цитирует «Подъём» сообщение главка регионального управления МВД.

Как писал NEWS.ru, сын депутата-единоросса, сидевший за рулём практически без одежды, сбил в Астрахани двух пешеходов — военного прокурора и его жену.

Инцидент произошёл на Адмиралтейской улице. Мужчина был за рулём Toyota Camry и вылетел на пешеходный переход. Пострадавшие получили тяжёлые травмы. Водитель, который мог находиться в состоянии опьянения, начал драться с прибывшими на место полицейскими. После этого его заковали в наручники. Он отказался от медицинского освидетельствования.