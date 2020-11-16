СМИ: жена мэра Томска перед обыском выбросила из окна карты с 1,3 млрд руб.

https://static.news.ru/photo/f3604940-27c7-11eb-9406-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Супруга мэра Томска Ивана Кляйна перед тем, как в их с мужем элитной квартире начался обыск, успела выбросить из окна подушку, в которой были спрятаны банковские карты. На соответствующих счетах лежит 1,3 млрд рублей, сообщил источник, близкий к следствию.

Указанная сумма хранится частями на счетах в российских и швейцарских банках, уточняет «КП — Новосибирск» со ссылкой на представителя правоохранительных органов. Подушку с картами женщина вышвырнула из окна спальни.

Подушку поймал мужчина, как позже выяснилось, водитель предприятия «Томское пиво», он попытался спешно спрятать её в своём автомобиле. Водитель был задержан, — цитирует издание слова своего источника.

Кроме указанных 1,3 млрд рублей на счетах семьи Кляйн было обнаружено более 7 млрд в пересчёте на российскую валюту.

Иван Кляйн был задержан утром 13 ноября во время проведения селекторного совещания. По версии следствия, в период с 2016 по 2017 год мэр лишил местного бизнесмена земельного участка, на котором должны были быть построены многоквартирные дома. Градоначальник действовал в интересах ОАО «Томское пиво», основным акционером которого является. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершённое главой органа местного самоуправления). Кляйну грозит до семи лет лишения свободы.

Суд арестовал мэра 14 ноября и избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, до 13 января 2021 года, писал NEWS.ru ранее.