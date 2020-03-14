Вертолёт Минобороны случайно выстрелил по жилому дому в столице Забайкальского края. Повреждена стена, но никто не пострадал.
По информации издания Baza, один из 23-миллиметровых снарядов произвольно выстрелил при разряжении боекомплекта вертолёта Ми-35М. Он пролетел полтора километра, поразив стену многоквартирного дома.
Жильцы даже не поняли, что произошло, и пожаловались в МЧС на «громкий хлопок». <...> Взрыв повредил остекление, межэтажное перекрытие и балкон, —
сообщаетBaza.
Инцидент произошёл 14 марта возле военного аэродрома Черёмушки, расположенного в черте города.
Как писал NEWS.ru, мужчина забросил гранату в электрощиток в жилом доме в забайкальском городе Краснокаменске Забайкальского края. Эвакуировали жильцов трёх этажей.
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