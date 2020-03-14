https://static.news.ru/photo/b0359062-66c0-11ea-ae46-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вертолёт Минобороны случайно выстрелил по жилому дому в столице Забайкальского края. Повреждена стена, но никто не пострадал.

По информации издания Baza, один из 23-миллиметровых снарядов произвольно выстрелил при разряжении боекомплекта вертолёта Ми-35М. Он пролетел полтора километра, поразив стену многоквартирного дома.

Жильцы даже не поняли, что произошло, и пожаловались в МЧС на «громкий хлопок». <...> Взрыв повредил остекление, межэтажное перекрытие и балкон, — сообщает Baza.

Инцидент произошёл 14 марта возле военного аэродрома Черёмушки, расположенного в черте города.

Как писал NEWS.ru, мужчина забросил гранату в электрощиток в жилом доме в забайкальском городе Краснокаменске Забайкальского края. Эвакуировали жильцов трёх этажей.