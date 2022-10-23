СМИ: в Херсоне взорвали автомобиль

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

Telegram-канал «Главное в Херсоне» сообщает, что в городе взорвался автомобиль. Как утверждают авторы публикации, в машину могли заранее заложить взрывчатое устройство. Портал не сообщает о погибших и пострадавших, в настоящий момент выясняются последствия взрыва.

В Херсоне произошел теракт — по предварительной информации, в автомобиль заложили взрывчатку. <...> Информация о погибших и пострадавших проверяется, — говорится в сообщении.

По словам авторов, взрывная волна выбила стекла в нескольких домах, располагающихся поблизости. Другие детали произошедшего в публикации не уточняются.

Накануне постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Украина при кураторстве Запада давно использует террористические методы на территории России. Примеров тому масса, последний — теракт на Крымском мосту, отметил он на заседании Совбеза организации.

19 октября врио губернатора региона Владимир Сальдо рассказал, что местными властями будут эвакуированы порядка 60 тысяч жителей Херсонской области. По его словам, процесс эвакуации займет около шести дней. Власти также разослали СМС-сообщения жителям центра региона и области с требованием срочно эвакуироваться. Пояснялось, что мера обусловлена грядущими обстрелами жилых кварталов Вооруженными силами Украины.