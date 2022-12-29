СМИ узнали, что российские военные предотвращают прорыв ВСУ в ДНР РИА Новости: ВС России предотвращают прорыв ВСУ в районе населенного пункта Торское в ДНР

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Корреспондент РИА Новости сообщил о том, что военнослужащие Западного военного округа ведут оборону в районе населенного пункта Торское в ДНР, предотвращая прорывы со стороны ВСУ. По словам одного из бойцов, их позиции обстреливают по три раза в день, однако он полагает, что ВС РФ все выдержат и «пойдут вперед».

Мы сейчас находимся на самом переднем крае нашей обороны, прямо и по флангам — противник, впереди — населенный пункт Торское. Наша задача — не допустить противника со стороны этого населенного пункта, — рассказал агентству командир с позывным Ювелир.

По его словам, они ведут постоянное наблюдение за противником, расположившимся в оврагах, и регулярно его обстреливают. При этом крупные бои на участке отсутствуют, имеют место лишь артиллерийские и минометные дуэли, а также периодически работают танки.

По словам Ювелира, на обстреливаемой позиции собрались военнослужащие, «которые прошли огонь и воду». Они намерены «выдержать и пойти вперед».

Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, вошедших в состав России после референдумов осенью, «должны быть полностью освобождены от угроз нацификации, которым они подвергались долгие годы». По его словам, это является абсолютным приоритетом.

25 ноября президент России Владимир Путин рассказал, почему референдумы в ДНР и ЛНР не провели еще в 2014 году. По его словам российские власти надеялись на решение в рамках Минских соглашений, а регионы могли воссоединиться с Украиной.