СМИ сообщили об отсутствии пострадавших при ЧП в Петербурге ТАСС: в результате ЧП в Петербурге никто не пострадал

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Власти Красногвардейского района Санкт-Петербурга подтвердили факт ЧП в доме № 161 на Пискаревском проспекте, в результате происшествия никто не пострадал, передает ТАСС. По предварительным данным, в дом врезался беспилотный летательный аппарат, однако официального комментария пока нет.

Окна выбиты, а балконы повреждены на двух этажах в доме по адресу Пискаревский проспект, 161 в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Причина случившегося не сообщалась, — пишет агентство.

По данным «Известий», в результате ЧП повреждены два дома, издание также сообщает об отсутствии пострадавших. Уточняется, что около 100 жильцов дома на Пискаревском проспекте временно эвакуированы, на месте происшествия работают экстренные службы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Официальных комментариев от правоохранительных органов не поступало.

Ранее Telegram-канал «112» сообщил об инциденте, зафиксированном утром 2 марта в Красногвардейском районе Петербурга. Согласно опубликованным в Сети видеокадрам, серьезные повреждения получили несколько квартир, жильцов дома эвакуировали. На кадрах видны разбитые балконы, в квартирах повыбивало окна, а в радиусе десятков метров от дома разбросаны осколки.