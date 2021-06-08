СМИ рассказали о судьбе школьника, придавленного весной глыбой льда

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В Новосибирске родственникам школьника, пострадавшего в результате падения на голову льда, выплатили 150 тысяч рублей компенсации. О том, как сложилась судьба подростка после полученной травмы, пишет «КП-Новосибирск».

ЧП произошло в марте 2021 года в Ленинском районе. Школьник чудом выжил после того, как с крыши на него упала ледяная глыба. Он получил два перелома голени, трещину в бедре и черепно-мозговую травму. В настоящее время 15-летний Семён Рыбаков проходит реабилитацию и учиться заново ходить.

Когда его оперировали, поставили в ногу пластину. Сейчас брат пытается ходить, но сильно прихрамывает из-за колена. Оно до сих пор болит после перелома. Из-за сотрясения его мучают головные боли, периодически тошнит, — рассказала сестра Семёна Екатерина.

Из-за болезни Семён провалил выпускные экзамены в 9-м классе, теперь ему придётся их пересдавать осенью.

Пока школьник проходил реабилитацию, управляющая компания решила до суда выплатить семье школьника моральную компенсацию в размере 150 тысяч рублей. В отношении коммунальщиков также было возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, которые повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью».

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