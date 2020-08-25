СМИ раскрыли подробности махинаций бывшего главы УФМС Чечни

https://static.news.ru/photo/730e0848-e6d8-11ea-ac7e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda//Global Look Press

Бывший начальник УФМС России по Чечне Исмаил Усманов незаконно оформлял гражданские и заграничные паспорта заявителям, которые не проживали в республике, а иногда и вовсе не были российскими гражданами.

Подробности уголовного преследования Усманова приводит «Коммерсант». В деле экс-чиновника было четыре эпизода, которые относятся к концу 2014 года. Все они связаны с незаконной выдачей паспортов. По данным следствия, люди, просившие Усманова о помощи, даже не скрывали, что документы нужны их родственникам, имеющим проблемы с законом. Так, один из загранпаспортов, фигурирующих в деле, выдали на имя женщины, которая в тот момент находилась в Сирии в составе незаконных вооружённых формирований. Родственник женщины открыто заявил, что документ нужен для её возвращения домой. При этом на предоставленном фото просительница была в хиджабе, что не смутило главу УФМС.

Среди других лиц, которым выписывали паспорта при содействии Усманова, были люди без российского гражданства, а также находившиеся в розыске по подозрению в незаконном обороте оружия. Заявители указывали в документах данные, недостоверность которых могла бы выявить простейшая проверка, однако её никогда не проводили, когда приказ об оформлении отдавал сам начальник службы. Таким образом российский паспорт получил гражданин Казахстана, который никогда не жил в РФ.

Усманов работал в должности главы УФМС Чечни с 2013 года до своего увольнения в начале 2019 года. Через некоторое время после ухода с должности против него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Усманов признал вину в полном объёме и попросил о рассмотрении дела в особом порядке. В связи с этим, а также с семейными обстоятельствами подсудимого, приговор оказался мягким — три года лишения свободы условно и запрет занимать должность в госструктурах на такой же срок.

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