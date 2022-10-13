СМИ получили новые данные о теракте на Крымском мосту РИА Новости: водителя взорвавшегося на Крымском мосту грузовика не подозревают в теракте

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Погибший водитель грузовика, взорвавшегося на Крымском мосту, предварительно, не подозревается в причастности к теракту. Об этом сообщил РИА Новости анонимный источник. По его данным, мужчина не знал, что исполняет преступный заказ.

Мужчина, который был за рулем грузовика, предварительно, не подозревается силовыми структурами в причастности к совершению теракта. Вероятно, он сам не знал, что исполняет преступный заказ, — рассказал собеседник агентства.

По имеющимся данным, груз по меньшей мере один раз просвечивался на посту таможни. Снимок ничего подозрительного внутри рулонов пленки не показал.

8 октября на Крымском мосту, соединяющем Крым с материковой частью России, произошел взрыв. На автомобильной стороне транспортного объекта взорвался грузовик, в результате чего воспламенились семь цистерн с горючим, которые вез поезд, а также обрушились два пролета автополотна. Четыре человека погибли.

Позднее стало известно, что организатором теракта на Крымском мосту является Главное управление разведки Минобороны Украины и его руководитель Кирилл Буданов. По данным ФСБ РФ, взрывное устройство было закамуфлировано под рулоны со строительной пленкой. Также ФСБ задержала восемь человек, причастных к подрыву моста.

12 октября Следственный комитет России раскрыл личности 12 причастных к взрыву на Крымском мосту. Глава СКР Александр Бастрыкин заявил, что организаторами теракта на автодороге являются украинские спецслужбы. По его словам, эту версию подтверждают полученные улики.