СМИ: глава Забайкалья «угнал» самолёт у ожидающих рейса пассажиров

https://static.news.ru/photo/73f88176-2b15-11eb-843b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Скандал разгорелся в аэропорту Читы из-за задержи рейса до Чары. Причиной называют «угон» самолёта губернатором Забайкалья Александром Осиповым.

Как пишет «Чита.ру», лайнер должен был вылететь утром. Сначала пассажирам объявили, что рейс задерживается из-за технических неисправностей, а затем появилась информация, что борт понадобился губернатору Забайкалья Александру Осипову, который отправился в Чару с рабочей поездкой. В итоге 40 пассажиров четыре часа ждали из Иркутска дополнительного самолёта.

В пресс-службе главы региона опровергли «угон» лайнера и заявили, что губернатор вместе с остальными пассажирами ждал вылета задержанного рейса. Там добавили, что Осипов «пострадал» даже больше других — перевозчик предоставил питание для пассажиров задержанного рейса, но чиновнику еды не досталось.

Ранее заместитель губернатора Забайкальского края Аягма Ванчикова раскритиковала врачей за переполненные стационары и рост числа заболевших коронавирусом в регионе. Аудиозапись, опубликованная порталом «Чита.ру», была сделана во время заседания регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. Судя по приведённым Ванчиковой данным, встреча состоялась 11−12 ноября. Недовольство чиновницы также вызвала работа местного Минздрава, который, по её словам, не может вовремя «выдавать нормальные распоряжения», писал NEWS.ru.