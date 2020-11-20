СМИ: глава Забайкалья «угнал» самолёт у ожидающих рейса пассажиров

Скандал разгорелся в аэропорту Читы из-за задержи рейса до Чары. Причиной называют «угон» самолёта губернатором Забайкалья Александром Осиповым.
Как
В пресс-службе главы региона опровергли «угон» лайнера и заявили, что губернатор вместе с остальными пассажирами ждал вылета задержанного рейса. Там добавили, что Осипов «пострадал» даже больше других — перевозчик предоставил питание для пассажиров задержанного рейса, но чиновнику еды не досталось.
Ранее заместитель губернатора Забайкальского края Аягма Ванчикова раскритиковала врачей за переполненные стационары и рост числа заболевших коронавирусом в регионе. Аудиозапись, опубликованная порталом «Чита.ру», была сделана во время заседания регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. Судя по приведённым Ванчиковой данным, встреча состоялась 11−12 ноября. Недовольство чиновницы также вызвала работа местного Минздрава, который, по её словам, не может вовремя «выдавать нормальные распоряжения», писал NEWS.ru.