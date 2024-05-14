«Смеялся после трагедии»: что стало с подозреваемыми в сожжении школьника

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Огонь, охвативший сарай, в представлении ИИ

11 мая председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возобновить производство по делу о гибели 11-летнего школьника Андрея (имя изменено) в подмосковном поселке Дубовая Роща в 2023 году. Ранее произошедшее признали несчастным случаем. Подростки заперли мальчика в сарае, который облили керосином и подожгли. Школьник сгорел заживо. NEWS.ru поговорил с очевидцами и узнал новые подробности о деле.

Что произошло в Дубовой Роще

Как рассказала NEWS.ru местная жительница Валерия М., 19 мая 2023 года ученик четвертого класса Андрей У. приехал погулять с друзьями в поселок Дубовая Роща.

«Гулял он долго, уже вечером по каким-то причинам расстался со своими друзьями и пошел гулять с другими ребятами, не очень хорошими. Они были старше. Андрей даже называл нового друга своим „телохранителем“, а тот этим званием очень гордился. Потом произошло что-то страшное», — поделилась Валерия в беседе с NEWS.ru.

По ее словам, во время прогулки, когда дети находились на безлюдной окраине поселка около болот, между ними началась драка. Валерия предположила, что мальчики что-то не поделили. Школьника толкнули в сарай, и один из подростков Илья (имя изменено) закрыл дверь с помощью гвоздя. Его приятель Артем (имя изменено) облил постройку керосином, бросил подожженную спичку, и начался пожар.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru Артем в представлении ИИ

По словам друга погибшего, к которому Андрей приехал в Дубовую Рощу, к тому моменту, как сарай догорал, мальчик еще был жив и находился в сознании.

«Андрей был еще жив, он там кричал, умирал в муках, его сожгли живьем. Один из мальчиков пытался отодрать гвоздь, но просто не смог. Тот, кто бросил спичку, сразу сбежал и начал для алиби отправлять в чат с одноклассниками голосовые сообщения. Говорил, что „сожгли какого-то парня“», — приводит Валерия слова друга погибшего мальчика.

Что известно о расследовании гибели школьника

Как утверждает собеседница, по одной из версий, подростки заранее спланировали свои действия. Также на месте трагедии присутствовала 15-летняя девочка, которая снимала происходящее на видео.

«Она кричала „там ребенка сожгли“, звала на помощь. Девочка из неблагополучной семьи, в школу не ходила. Она снимала драку. Андрей ведь борьбой занимался, поэтому они дрались. Дети потом говорили, что смотрели какую-то трансляцию, видимо, этой драки. Там видно, как его затолкали в сарай. Потом все видео исчезли», — рассказала Валерия.

Женщина, которая хорошо знакома с матерью погибшего Натальей, добавила, что приехавшие на место полицейские сразу забрали улики. «Там шалаш был, какие-то инструменты, топорики, молотки, гвозди, все это увезли, она эти предметы больше не видела», — говорит она.

По словам Валерии, полицейские отказывались общаться с матерью погибшего мальчика, когда она звонила, ссылались на занятость, и прекращали разговор. Правоохранители вышли на связь с Натальей лишь после огласки трагедии в СМИ.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Обеспокоенные родители учеников школы № 22 начали свое расследование трагедии, потому что боялись за своих детей. В разговоре с NEWS.ru они рассказали, что Артем и Илья якобы давно «терроризировали» одноклассников, били их, отбирали деньги у учеников младших классов.

«Было собрание в Раменском, нас было более 30 человек, нам сказали, что убийц накажут. Обещали, что будет проведено 15 экспертиз различной сложности. Мы хотели собрать деньги, чтобы мать Андрея наняла медийного адвоката. Следователи сказали ей, что ничего нельзя распространять», — поделилась Валерия.

В июле 2023 года мать погибшего мальчика опубликовала пост с просьбой подписать петицию о снижении возраста уголовной ответственности для лиц младше 14 лет, обвиняемых в особо тяжких преступлениях. Женщина уверена: дети должны отвечать за свои поступки. Наталья добавила, что петиция не вернет ей сына, однако поможет уберечь других детей. На данный момент ее подписали примерно 12,5 тысячи человек.

Где сейчас подозреваемые в убийстве мальчика

По данным Валерии, Илья, который забил гвоздь в дверь сарая, продолжает учиться в школе № 22. «Он смеялся после трагедии, говорил детям и взрослым, что он теперь стал звездой интернета. Они удалили все свои страницы, пока шло следствие», — рассказала Виктория в беседе с NEWS.ru.

Артему и Илье на момент трагедии было 13 лет, они не достигли возраста уголовной ответственности. Первый из них, который якобы бросил спичку в сарай, должен был перейти учиться в другую школу, по месту проживания, однако родители учеников этого учебного заведения высказались против и написали петицию.

«Данный ребенок отличается особой жестокостью и девиантным поведением к людям, окружающим его, — говорится в тексте обращения. — Считая, что данный ребенок относится к социально опасному для общества кругу лиц, мы, жители данного района, требуем законного отказа в приеме в школу № 9 в связи с отсутствием в ней свободных мест, так как она уже переполнена».

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru Артем в представлении ИИ

Как утверждает Валерия, Артем был отчислен из школы № 22 после трагедии. По ее словам, директор вызвал мать мальчика и попросил забрать документы, потому что «проблемы никому не нужны».

«Они раньше были прописаны в Раменском, его взяли туда в школу, но с условием, что он будет на домашнем обучении», — добавила Валерия, уточнив, что теперь подросток учится в школе № 23.

Из-за чего произошел конфликт между школьниками

Конфликт мог произойти на почве зависти, считает Виктория. Погибший Андрей занимался дзюдо, принимал участие в городских и областных соревнованиях.

«Они держали в страхе всю школу в Дубовой Роще, отбирали деньги у детей, били их. Андрей был спортсменом, Артем тоже занимался, Андрей всегда побеждал его, вот и зародилась эта ненависть», — предположила Виктория.

Как отметил тренер погибшего Александр Тванба, после 19 мая он пообщался со всеми, кто мог что-либо знать о произошедшем.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru Андрей в представлении ИИ

«Я разговаривал с его [погибшего мальчика] сверстниками, там девушка была, мне все рассказали. Он угостил их [старших ребят] мороженым. А они его „отблагодарили“, — поделился мнением тренер.

Как уточняет aif.ru, больше всего общество осуждает поступок Артема. По данным издания, из-за его поведения страдали многие жители поселка Дубовая Роща, второй возможный участник произошедшего Илья в целом был «положительным и домашним» мальчиком.

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