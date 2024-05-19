Смертельный удар ковша экскаватора по кабине КамАЗа попал на видео Появилось видео аварии в Ленобласти, где ковшом экскаватора убило водителя

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В Кингисеппском районе Ленинградской области погиб водитель грузовика, кабину которого разворотил ковш экскаватора, инцидент попал на видео, передает «78». Мужчина получил множественные травмы и переломы, он скончался через час после происшествия.

Сообщается, что инцидент произошел ранним утром 18 мая — водитель экскаватора выполнял разгрузочные работы в поселке Усть-Луга и в процессе совершил разворот ковша, не убедившись в безопасности маневра. В этот момент рядом со спец техникой проезжал КамАЗ, удар пришелся прямо в кабину и разнес ее.

За рулем грузовика находился 53-летний мужчина, он получил открытую травму брюшной полости, переломы костей таза и бедренных костей. По факту происшествия возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности, также назначен ряд проверок. Также известно, что полицейские задержали водителя строительной техники.

Ранее в Крыму сообщили о смерти человека в результате массового ДТП в Первомайском районе. Участие в аварии приняли два грузовика, микроавтобус и легковой автомобиль.

До этого в Лазаревском районе Сочи произошло столкновение четырех автомобилей, госпитализированы пять человек. ДТП произошло в районе санаторно-курортного комплекса «Аквалоо» на улице Декабристов.